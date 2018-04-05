قوات ايزيدية: انسحاب الـPKK من سنجار كذبة نيسان و”الميت” التركي موجود بالقضاء

وصف قائد قوات “ايزيدخان” قاسم ششو يوم الأربعاء انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من قضاء سنجار الى الغرب من مدينة الموصل بـ”كذبة نيسان”.

وقال في تصريح نقله قسم اللغة الكوردية في إذاعة “صوات أمريكا”، انه “غير صحيح عناصر الـPKK لم تنسحب من سنجار”، عادا ما تم تداوله على وسائل الاعلام من انسحاب تلك العناصر انها “كذبة نيسان” اطلقها حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف انه في “حال هاجمت تركيا سنجار سنرشدها الى مقار ومراكز الـPKK وسنقول لهم “نحن ايزيديون وعراقيون ولا علاقة لنا بهؤلاء”، منوها الى تواجد جهاز المخابرات التركي المسمى بـ”الميت” داخل سنجار.

وتابع ششو ان “اكبر خطر على سنجار بعد داعش هم عناصر حزب العمال الكوردستاني فهم ارهابيون وسارقون وخاطفون يختطفون الأطفال”، حسب تعبيره.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد اعلن في الثالث والعشرين من شهر اذار الماضي عن سحب مقاتليه من قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد بعد اطلاق تركيا تهديدات بشن حملة عسكرية على القضاء.