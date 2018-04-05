كركوك: “كمين عبوات” يُوقع 5 دواعش بينهم مقرّب من الأمير

أعلنت استخبارات اللواء 16 بالحشد الشعبي، أمس الاربعاء، مقتل خمسة دواعش بينهم قياديان بكمين في ناحية الرشاد الواقعة جنوبي كركوك.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “استخبارات اللواء 16 ضمن قيادة محور الشمال نصبت كميناً لعناصر داعش في قرية دكمات السفلى بناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة (جنوب شرق الحويجة)، على شكل حقل ألغام وتمكنت من قتل خمسة دواعش وتم التعرف على اثنين منهم وهما القيادي علي جامل حسين ودحام جيشي مطلك وهو ابن اخ أمير الدواعش في المنطقة حربي مطلك الجوالي”.

يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الامنية حررا قضاء الحويجة في اواخر العام الماضي (2017) من سيطرة تنظيم داعش.

وكان الحشد الشعبي، قد اعلن، الإثنين، انه نفذ “خلال الفترة من (24 /2 ولغاية 27 / 3 / 2018)، 18 عملية نوعية في مناطق كركوك قتل خلالها 82 عنصرا من داعش وجرح 2 آخرين، بضمنهم قادة بارزون، فضلا عن ضبط أسلحة متنوعة وتفكيك عجلة مفخخة وأحزمة ناسفة وتدمير مضافات وأنفاق”، مبيناً أن “العمليات التي تمت بناء على معلومات استخبارات الحشد شهدت مشاركة الحشد والشرطة الاتحادية، وخلية الصقور وطيران الجيش”.

وتوزعت العمليات في 20 قرية هي: العاقولية، والعزيزية، وسرود، وتل النور، والحلوات، وبير مهدي، ومنطقة الدب الكبير، وتل اقصاد، وخربة عزيز، ووادي أم الخناجر، وطويربة، ووادي خفة، والزاب، والجراد، وهور السفن، ومجمع كردستان، ومجمع الشهيد، وجوالة السفلى، والدكمات، والحسينية.وإلى الجنوب من كركوك، أعلنت مديرية هندسة الميدان التابعة للحشد الشعبي، أمس الاربعاء، تطهير قرية البجواري في بيجي بالكامل.

وقال إعلام الحشد في بيان إن “فرق هندسة الميدان التابعة للواء رفعت 125 عبوة ناسفة من قرية البجواري التابعة لقضاء بيجي لتسهيل عودة المدنيين إليها”، لافتا الى انه “تم تأمين القرية بشكل كامل من العبوات الناسفة والمقذوفات الحربية التي خلفها تنظيم داعش الإجرامي “.

يذكر أن قضاء بيجي شمالي تكريت الذي حررته قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية في تشرين الثاني 2015، يشهد بين فترة وأخرى نشاطا لخلايا داعش النائمة، كما تقوم قوات الحشد بعمليات رفع المتفجرات من القضاء واعتقال العناصر الإرهابية.

في غضون ذلك، أعادت قيادة عمليات محور بيجي التابعة للحشد الشعبي، نحو 300 عائلة لمناطق سكناها في بيجي.وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان إن “قيادة عمليات محور بيجي أعادت نحو 300 عائلة نازحة الى قرية البجواري التابعة لقضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) بعد تأمينها من المتفجرات والمقذوفات الحربية التي خلفها داعش حيث تمت العملية بعد إجراء التدقيق الامني للعائدين”.