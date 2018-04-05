مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية يجددون البيعة للخليفة البغدادي

جدد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهارت ”الخلافة“ في سوريا والعراق العام الماضي.

ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات وكمائن واغتيالات في كلا البلدين، وكذلك في ليبيا. لكن مكان وجود البغدادي غير معروف منذ انهارت ”دولة الخلافة“ التي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب.

وقال مقاتلو التنظيم في بيان نشروه على مواقع تابعة للتنظيم بوسائل التواصل الاجتماعي ”إغاظة للكفار وإرهابا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي حفظه الله“.

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما في ذلك حكومة بغداد بشأن التنظيم لرويترز إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو تموز.

وسيطر تحالف من المقاتلين الكورد والعرب على الرقة في نوفمبر تشرين الثاني بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.