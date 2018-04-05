وصول وفد أعلامي كويتي الى ذي قار

الناصرية /حسين باجي الغزي

4-4-2018-1800:pm

وصل الى محافظة ذي قار أمس وفد إعلامي كويتي في زيارة تستغرق عدة أيام تتضمن لقاءات بعدد من المسؤولين المحليين وزيارة مرافق سياحية في المحافظة .

وكان الوفد قد وصل الى الاراضي العراقية ظهر الثلاثاء 3-4 برا عن طريق منفذ سفوان الحدودي، وكان في استقباله معاون محافظ البصرة معين الحسن ونقيب الصحافيين العراقيين وقنصل عام الكويت في البصرة السفير يوسف الصباغ.

وقال منسق الزيارة امين سر جمعية الصحافيين الكويتيين عدنان الراشد لـ «وسائل الاعلام » في منفذ سفوان ان التواصل الاعلامي بين البلدين يجب ان يبدأ من البصرة ليعزز وشائج الاخوة والجيرة بين شعبينا، مشيرا الى ان وصول الوفد برا كانت له مدلولاته المعنوية الكبيرة، اذ لا بد من كسر الحاجز النفسي امام التواصل البري بين العراق والكويت.

بعدها وصل الوفد الى الناصرية وألتقى بالسلطة المحلية وزار أثار أور ومتنزة الناصرية وقام بجولة حرة في المدينة ..وواصل الاربعاء زيارته لاهوار الجبايش ونصب الشهيد على حافة الاهوار .

وضم الوفد كلا من نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير «كونا» سعد العلي ورئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق ورئيس تحرير جريدة «كويت تايمز» عبدالرحمن العليان والمحررة في «كونا» كوثر عبدالعزيز.

كما ضم الوفد المحامية والكاتبة الصحافية الشيخة فوزية الصباح والكاتبة الصحافية فاطمة ناصر ورئيس المحليات في جريدة «القبس» ابراهيم السعيدي والمستشار الاعلامي في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حسن الصايغ والامين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي والمحررة والصحافية زينة بنت فتحي والمصور الصحافي هاني الشمري.

واشاد الراشد بالحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الوفد من عموم المسؤولين والمواطنين العراقيين، وقال أن هذة الزيارات تساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

أنتهى ..