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يتكاثرالمسلمون في بلدان المسيحيين بينما ينقرض المسيحيون في بلدان المسلمين

بقلم مهدي قاسم

بسبب موجات الهجرة و اللجوء المتتالية ، لا سيما في العقود الماضية و حتى الآن تكاثر المسلمون في بلدان الغرب المسيحية بشكل ملفت للنظر و أزدادت نسبتهم بشكل مضطرد وبنسب متصاعدة شهرا بعد شهر و سنة بعد سنة لتبلغ الملايين عددا ، هذا فضلا عن تكاثرهم الإنجابي الطبيعي بكثرة الأطفال كتقليد شرقي ملازم !! / حيث يعيشون بكرامة و رفاهية نسبية مع ضمانة و توفير مستلزمات الدراسة وتعليم و الطبابة ، بالإضافة إلى دور العبادة لممارسة طقوسهم الدينية و المذهبية بحرية كاملة ومطلقة ــ(أحيانا تصل هذه الممارسة عند بعضهم لحد المغلاة و التطرف بل والتجنيد الإرهابي !! ــ مع أن هذا ليس موضوعنا الأساسي !! ــ زائدا توفير أندية و دور ثقافية للقيام بفعاليات ثقافية و فنية عامة بغية الحفاظ على الهوية الثقافية و الروحية للمجموعات الدينية والعرقية أو الطائفية في بلدان الهجرة واللجوء..

ولكن في مقابل كل ذلك نجد المسيحيين في أغلب البلدان العربية و الإسلامية سيما في العراق و سوريا ـ مثلا و ليس حصرا ــ أخذت أعدادهم المكوّناتية تقل سنة بعد سنة بسبب العمليات الإرهابية المتكررة من قبل القوى الإرهابية ” السنية “ــ و على نطاق واسع من جهة و من قبل مليشيات ” شيعية ” تُصف بمتطرفة ومتشددة بينما هي في حقيقة الأمر نسخة مشابهة للوهابية التكفيرية ــ و أن كان على نطاق ضيق بعض الشيء ــ من جهة أخرى ، لتنخفض أعداد المسيحيين في العراق ــ مثلا ــ من عدة ملايين إلى بضعة الأف فحسب في الوقت الحاضر .و نفس الشيء يمكن أن يقال عن مسيحيي سوريا ، بينما أقباط مصر يتعرضون بين فترة و آخرى إلى مذابح و حرق كنائسهم مع كل عملية إرهابية تستهدفهم ، حيث تسقط عشرات من ضحايا من قتلى و مئات من جرحى هذا على صعيد البلدان العربية أما الإسلامية فلا يمر أسبوع أو شهر دون أن يتعرض مسيحيي باكستان لعمليات إرهابية متواصلة ( تستهدفهم حصرا لكونهم مسيحيين ــ مثلما تستهدف الشيعة الباكستانيين أيضا لنفس الأسباب الطائفية ) وهو الأمر الذي أدى و يؤدي إلى تناقص وجود الكياني الديني للمسيحيين في باكستان ..

و القائمة ستكون طويلا إذا استطردنا أكثر فأكثر !..

هذا دون أن ننسى أن نذكرالمصير المشابه والمزري للمندائيين الذي تعرضوا للمارسات إرهابية و استئصالية وإلغائية ولا سيما في محافظات جنوب العراق ، حيث الذي قتل من قتل و هرب من هرب و هاجر من هاجربشكل جماعي إلى خارج العراق ، علما بإنهم ـــ أي المندائيون و كذلك المسيحيون ـــ حاولوا المشاركة ــ مع حلول مناسبات ــ في مراسيم و طقوس العاشوراء تعبيرا عن تعاطفهم أو مشاركتهم الوطنية والاجتماعية في مثل هذه الطقوس الدينية والمذهبية ، اعتقادا منهم أن ذلك سيساعد على تقوية النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ، وفي الوقت نفسه يجنبّهم شر هذه المليشيات المتوهبة ــ من الوهابية التكفيرية .

ولكن عبثا و هباءا .

بيينما في السعودية والبحرين يعاني الشيعة من عمليات وممارسات تضيق و تمييز و قمع و من شعور دائم باضطهاد وملاحقات وباحتمالات تعرضهم هم ومساجدهم لعمليات إرهابية في أي وقت كان مثلما تعرضت لمرات عديدة ..

و ما دمنا في هذا الصدد ، فلابد أن نذكر مقابل ذلك شعورأهل السنة في إيران بالاضطهاد ومن ثم تعرضهم لمضايقات ، بينما أبناء بعضهم لعمليات شنق و إعدام بسبب المعارضة أو عدم القبول بالنظام الإيراني الثيوقراطي الطائفي ، في حين تعرضت الأقلية البهائية الإيرانية لشبه انقراض لنفس الأسباب ، أي لأسباب دينية وعقائدية ، في حين تمارس المجموعات التي هربت إلى بلدان غربية طقوسها بحرية كاملة .

وهو الأمر الذي يعني أن النظام العلماني هو الوحيد الذي يضمن حرية التعبير و الرأي و العقيدة و يحمي و يصون الهوية الثقافية و الروحية للأفراد والمجوعات العرقية و الدينية والمذهبية أو القومية ، بل وينمّيها عبر توفير مستلزمات مادية ومعنوية لتبقى مزدهرة وثرية و زاخرة ، بينما الأنظمة الدينية و الثيوقراطية المتشددة تفعل عكس ذلك تماما .

ملحوظة :

ـــ خطرت على بالي هذه الأفكار

و أنا أقرأ خبر تعرض عائلة مسيحية بغدادية لمجزرة بشعة بالذبح ، وهو الأمر الذي يشيرإلى وجود كراهية دينية بغيضة قد تقف خلف تلك المجزرة الدموية .

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