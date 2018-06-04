أمانة بغداد تصدر توضيحاً عن “أزمة” مياه الشرب

أكدت امينة بغداد، الاحد، ان جميع مشاريع الامانة لإنتاج الماء الصافي تعمل بشكل جيد وهناك تعاون مع وزارة الكهرباء لاستثنائها من القطع المبرمج.

وقالت امينة بغداد ذكرى علوش في بيان ان “شحة المياه التي تحصل في بعض المناطق سببها التجاوز على الخطوط والشبكات وان ملاكات امانة بغداد تنفذ حملات مكثفة لازالتها وايضا ازالة مواقع غسل السيارات غير المرخصة”.

واضافت ان “مستوى المياه في نهر دجلة سيكون ضمن المسموح لديمومة مشاريع تنقية المياه وتجهيزها للمواطنين وامانة بغداد تحرص على تقديم نوعية مياه جيدة”، داعية المواطنين الى “ترشيد استهلاك الماء الصافي لاسيما خلال فصل الصيف”.