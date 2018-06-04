التخطيط تناقش خطوات اعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة

يُقدم إلى الامم المتحدة منتصف العام المقبل 2019

ترأس السيد وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان اجتماعا موسعا لرؤساء الفرق المنبثقة عن اللجنة العليا للتنمية المستدامة

وخُصص الاجتماع لمناقشة الاليات والاستعدادات المزمع القيام بها في اطار استعدادات الحكومة العراقية للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في الامم المتحدة الذي سيعقد في تموز من العام المقبل 2019 ، اذ سيقدم العراق خلال الاجتماع المذكور تقريرا تفصيليا عن التقدم المحرز في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 2030 ، وسيكون العراق من بين عدد من الدول التي ستشارك في هذا المنتدى لتقديم تقاريرها الاستعراضية الطوعية إلى المجتمع الدولي .

وفي مستهل الاجتماع اكد السيد الوكيل ، ان المهمة التي تنتظر الفرق الوطنية مهمة كبيرة وتتطلب جهودا مكثفة لاعداد التقرير ضمن التوقيتات الزمنية المقرة من قبل ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة .. موضحا ان العمل على اعداد التقرير لن يبدأ من الصفر ، انما هناك خطوات واجراءات منجزة يمكن ان تؤسس لانجاز التقرير .. داعيا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين في اعداد التقارير الدولية يكونون اعضاء في الفريق الوطني الذي سيكلف بإعداد هذا التقرير

ولفت السيد الوكيل إلى ضرورة ان يكون هناك حضورا فاعلا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة فضلا عن الجامعات العراقية التي حققت نتائج طيبة في هذا المجال

من جانبها قدمت السيد مدير عام التنمية البشرية عقود حسين عرضا تفصيليا عن الخطوات التي ينبغي اتخاذها في اطار العمل على اعداد التقرير .. مبينة ان على العراق ان يقدم طلبا للأمم المتحدة يعرب فيه عن رغبته في عرض تقريره الطوعي ، كما يتطلب ايضا تقديم مجموعة من الرسائل القصيرة التي تبين ماهي الاولويات التي يركز عليها العراق ضمن اهداف التنمية المستدامة .

وشهد الاجتماع ايضا عرضا لخطة عمل مقترحة لتنفيذ مراحل اعداد التقرير على وفق توقيتات زمنية محددة ، تبدأ من تقديم طلب العراق إلى المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى في الامم المتحدة يعرب في عن رغبته في المشاركة بالاجتماع رفيع المستوى ، ثم بعد ذلك يتم تشكيل فريق العمل الوطني وتحديد مسؤولياته ومفاتحة الجهات العليا وإعلامهم بتقديم العراق تقريرا عن التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة بعد ان يتم تحديد تلك الاهداف ..

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية العليا وخلية المتابعة المعنية بملف التنمية المستدامة ، لتبدأ بعد ذلك عمليات جمع المعلومات والتقارير السابقة ومتابعة العمل مع الفريق المعني باعداد التقرير بهدف عرض المسدودة النهائية للتقرير خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ثم بعد ذلك يعرض امام مجلس الوزراء وتحديد اسماء المشاركين في ورش العمل التي ستعقد في الامم المتحدة .