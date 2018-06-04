الدخيلي يترأس اجتماع اللجنة الزراعية العليا ويؤكد انخفاض كميات المياه في ذي قار

المكتب الاعلامي

ترأس النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي اجتماعاً موسعاً للجنة الزراعية العليا لمناقشة ملف شحة المياه والزراعة والتسويق مؤكداً انخفاض كميات المياه في ذي قار بحضور مستشار اللجنة الزراعية ومدراء النواحي ورؤساء الوحدات الادارية والدوائر ذات العلاقة المشتركة .

وقال الدخيلي ” تشهد هذه الايام انخفاض ملحوظ بمناسيب المياه الواردة الى المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبدء التخزين في سد إليسو التركي ووقوع ذي قار في ذنائب الانهر مما اثر سلباً على مناطق جنوب الناصرية .

واوضح الدخيلي ” ان خلية الازمة وجهت الموارد المائية بمتابعة كميات المياه ونسب الانخفاض فيها مع اتخاذ جملة من الاجراءات الاحترازية للحفاظ على خزين المحافظة والتعامل مع الازمة بمهنية عالية لحين تدخل الحكومة المركزية وايجاد حلول جذرية وسريعة .

وبين الدخيلي ” ان اللجنة الزراعية ابرقت خطابا الى وزارة الموارد المائية بعدم تقليل كميات مياه نهر الغراف باعتبار 80% من مجمعات الاسالة تعتمد عليه بشكل رئيسي فضلاً عن مطالبتها بتخصيص مبالغ مالية لإكمال مشروع ماء الاصلاح الكبير وزيادة التخصيصات للدوائر ذات العلاقة .

واكد نائب محافظ ذي قار باستمرار عملية التسويق لمحصولي الحنطة والشعير في سايلوات ذي قار ووصول كميات الحنطة الى ما يقارب 46 الف طن مع توفر المساحات الخزنية الكافية لاستيعاب اكبر عدد من المحاصيل .

واضاف الدخيلي ” ان المستشفى البيطري في ذي قار باشر بحملة كبرى للتلقيحات المجانية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي والبروسيلا التي تشمل اقضية ونواحي المحافظة مجهزة بكل المستلزمات واللقاحات للوصول الى مواقع تواجد الحيوانات .

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )