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الشرقاط.. اشتباكات مسلحة مع داعش تنتهي بتحرير محتجزين منذ 90 يوما

اعلنت الشرطة الاتحادية تحرير مختطفين من قبضة داعش بعد معارك مسلحة مع الاخير في صلاح الدين.
وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان، ان قوة من ل12فق3 شرطة اتحادية اشتبكت مع مجموعة من الدواعش في وديان جبل قره جوغ وبالاسحلة المتوسطة وتتمكن من تحرير اثنين من المختطفين.
واضاف ان المختطفين محتجزان لدى داعش منذ 3 اشهر وهما حمد احمد حمد هلال ومحمد محمود دخيل محمد من سكنة قرية سديرة السفلى قضاء الشرقاط.

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