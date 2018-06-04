العراق يبدأ مقايضة نفط كركوك مع إيران

بدأت، أمس الاحد، عملية مقايضة نفط محافظة كركوك مع إيران بعد تسوية المسائل اللوجستية بين البلدين.

ونشرت وزارة النفط الإيرانية على موقعها الإلكتروني تقريرا اليوم الاثنين 4 حزيران 2018 أشارت فيه إلى أن شاحنات النفط العراقي القادمة من كركوك دخلت إلى الأراضي الإيرانية لتفريغ حمولتها في مستودعات بمدينة “درة شهر”، الواقعة في غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة فارس للأنباء.

وأوضح التقرير أنه بحسب الاتفاق سيتم شحن ما بين 30 و60 ألف برميل من النفط الخام إلى إيران لتأمين احتياجات المصافي الإيرانية من المواد الخام.

وبموجب الصفقة، يجري نقل الخام من حقل “كركوك” بالشاحنات إلى إيران، على أن تسلم طهران كميات مماثلة من الخام في الموانئ الجنوبية من العراق.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق مع طهران لمقايضة النفط يسري لمدة سنة واحدة مع احتمال تجديده، ويتضمن تبادل كميات تتراوح بين 30 و60 ألف برميل يوميا