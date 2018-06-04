العراق يتخذ قرارات لمعالجة ازمة الماء والكهرباء

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني، وخصص الاجتماع لمناقشة ظاهرة شح المياه في العراق.

حيث استمع المجلس الى ايجاز عرضه وزير الموارد المائية تضمن خطة معالجة الشح المائية المتوقعة للصيف الحالي، كما تم الاطلاع على انعكاس التغييرات المناخية على مستوى ايراد المياه، بالاضافة الى آثار الاجراءات المتخذة في دول الجوار وبالاخص بدء المباشرة بملء سد اليسو في تركيا، واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تعزيز الامن المائي خلال فترة الصيف الحالي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وامانة بغداد والجهات الامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شح المياه.

كما تم عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن واكد المجلس على ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد.

وانخفضت مناسيب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد “إليسو” الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.

وفي الأثناء، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر “الزاب الصغير” عن محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة.

ووفق ما أعلنته مديرية السدود في إقليم كوردستان، فإن الإجراء الإيراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الايرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة في البلاد على مدى السنوات الماضية.