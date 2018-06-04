العراق يوقع ثلاثة عقود لرقع استكشافية نفطية حدودية

اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي، اليوم الاحد، ان العراق بدأ مرحلة جديدة في تطوير الحقول النفطية الحدودية وبما يسهم في اضافة معدلات جديدة للاحتياطي النفطي والغازي للبلاد.

جاء ذلك خلال حضوره حفل توقيع بالاحرف الاولى لثلاث رقع استكشافية حدودية مع شركة نفط الهلال الاماراتية.

وقال وزير النفط ان الوزارة ستقوم من خلال هذه العقود بالاستثمار الامثل للثروات النفطية والغازية من هذه الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية بعد ان كانت مهملة منذ عقود.

واضاف ان ما يميز هذه العقود هي انها تقع على الحدود مع دول الجوار والتي يتطلب العمل على استثمارها والاستفادة من ثرواتها، وتعدها الوزارة ضمن اولوياتها لانها تعنى بمصالح الشعب العراقي، بالاضافة الى ذلك فان صيغة عقود الخدمة الحالية تختلف عن سابقاتها من عقود جولات التراخيص السابقة حيث جرى تعديل بعض البنود، فيما يتعلق في مجال الربحية وتقليص الكلف وبما يحقق مصلحة العليا للبلاد.

من جانبه قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبدالمهدي العميدي انه تم اليوم التوقيع بالاحرف الاولى على عقود تطويرالرقع الستكشافية ( كلابات – كمر) و(خشم الاحمر – انجانة) التي تقع في محافظة ديالى والرقعة الاستكشافية (خضر الماي) التي تقع في محافظة البصرة مع شركة نفط الهلال الاماراتية، مضيفا ان العقود سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ليتم توقيعها لاحقا بالشكل النهائي.

بدوره، قال المدير التنفيذي للاستكشاف والانتاج في شركة نفط الهلال عبدالله القاضي ان شركته ستعمل على تطوير الحقول والرقع الاستكشافية التي تم التوقيع على عقودها اليوم بالاحرف الاولى، مشيرا الى الانتاج من الرقع الاستكشسافية سيبدأ بعد توقيع العقد بثلاث سنوات، مضيفا ان صيغة العقود الجديدة ستعود بالفائدة على الطرفين، وان شركته ستقوم اضافة الى انتاج النفط الخام، باستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر.