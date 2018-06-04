القوات التركية تنسحب من قرية شمالي كوردستان

أفاد مدير ناحية سيدكان التابعة لمنطقة سوران إحسان جلبي، اليوم الأحد، بأن القوات التركية التي دخلت قرية (برميزه) انسحبت اليوم وتوجهت نحو قواعدها.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن جلبي قوله إن “القوات التركية التي كانت قد دخلت قرية (برميزه) في وقت سابق، انسحبت نحو قواعدها العسكرية”، مشيراً إلى أن “القوات التي تجولت في القرية لمدة ساعتين تراجعت خارج القرية لأن أهالي القرية لم يقدموا يد العون لهم”.

وأشار إلى أن “أهالي القرية قرروا عدم تقديم المساعدة لحزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، لكي لا تتحول القرية إلى ساحة صراع سياسي”.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، أعلن يوم أمس السبت، بأن قوات بلاده توغلت في ‌أراضي إقليم كوردستان مسافة 27 كيلومتراً.