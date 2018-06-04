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النجيفي: ليس المطلوب تجميع السنة في كتلة واحدة

قال نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران ، إنه لابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة بين العراق وتركيا بشأن مشكلة المياه ، مشدداً خلال لقائه السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز على أن حق الحصول على المياه حق طبيعي .

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنجيفي ،قال إنه تم في الاجتماع “مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك” ، مضيفاً أن النجيفي ” ركّزعلى ملف المياه وما سببه من أضرار وقلق نظرا للأهمية الاستثنائية لهذا الملف” ، مشيراً إلى “علاقات الصداقة والجيرة وما تتطلبه من تعاون وتفاهم يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين” . مشدداً على أن ” حق الحصول على المياه حق طبيعي ، ولابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة” .

البيان قال ايضاً ، إن النجيفي ، حمّل السفير رسالة شفوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ” تتناول موضوع المياه والرغبة في تجاوز أية مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية “. لافتاً إلى أنه (النجيفي) استمع إلى ” شرح مفصل من قبل السفير حول التطورات المتعلقة بسد أليسو ، وتأكيد السفير بأن تركيا لا تود أن تتسب بالضرر للجانب العراقي”.

البيان أشار كذلك إلى أن الاجتماع تضمن “مناقشة الوضع السياسي وطبيعة التحالفات والمباحثات التي أعقبت الانتخابات التشريعية” ، ناقلاً عن النجيفي تأكيده على أنه ” ليس من المطلوب تجميع السنة في كتلة واحدة ، ولابد من الانتقال إلى الفضاء الوطني” ، منوهاً إلى أن “تحالف القرار العراقي (يرأسه النجيفي) منفتح على مباحثات ومناقشات واتفاقات مع مختلف القوائم الفائزة في الانتخابات ضمن رؤية قوامها المنهج الوطني وتحقيق إرادة المواطن العراقي ” وفق لهجة البيان.

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