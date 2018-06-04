بعد تأخره.. الاعلان عن موعد معرض اربيل الدولي للكتاب

بعد مرور الموعد السنوي المحدد، من المقرر ان يتم قريبا افتتاح معرض اربيل الدولي للكتاب، فيما اعلنت المؤسسة المشرفة للمعرض عن موعد الافتتاح وتسجيل اسماء دور اطبع وبيع الكتب.

وجاء في بيان لمؤسسة المدى صدر اليوم الاحد،انه يزف البشرى للقراء والمثقفين بان معرض اربيل الدولي للكتب سيفتتح في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال البيان ان المعرض سيفتتح في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل ويستمر لغاية العشرين من الشهر نفسه.

وبشأن تسجيل المطابع والمكتبات المقرر مشاركتها بالمعرض حدد البيان الاول من شهر اب المقبل كاخر موعد لتسجيل اسماء الدور والمؤسسات الراغبة بالمشاركة.

وجرت العادة على اقامة معرض اربيل الدولي للكتاب من قبل مؤسسة المدى في شهر نيسان من كل عام الا ان اقليم كوردستان لم يشهد افتتاح اي معرض للكتاب هذا العام لحد الان.