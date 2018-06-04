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ديالى توقف مدراء مجاري وكهرباء

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاحد، بتوقيف كل من مدير مجاري ديالى ومدير مجاري قاطع تحرير ومدير مشروع خصخصة الكهرباء مع مهندسين اثنين، وذلك لتقصيرهم في اداء الواجبات مما ادى الى حدوث مشاكل في قضاء بعقوبة التحرير.

وذكر بيان للمحافظ ان القرار جاء خلال زيارة التميمي لمنطقة التحرير في قضاء بعقوبة بعد ورود شكاوى عديدة حول وضع الكهرباء والمجاري فيها.

واضاف انه “وبعد اطلاع التميمي على الواقع الخدمي ومعاناة المواطنين وجه محافظ ديالى بتوقيف مدير مجاري ديالى ومدير مجاري قاطع التحرير مع مهندسين اثنين عن العمل وذلك لتقصيرهم في اداء واجباتهم فضلا عن توقيف اياد التميمي مدير مشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة لتقصيره بالعمل ايضا وعدم تجهيزه الكهرباء وصيانتها مما ادى الى حدوث شحة كبيرة في الماء”.

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