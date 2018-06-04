رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني

3- حزيران- 2018

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني،

وخصص الاجتماع لمناقشة ظاهرة شحة المياه في العراق .

حيث استمع المجلس الى ايجاز عرضه السيد وزير الموارد المائية تضمن خطة معالجة الشحة المائية المتوقعة للصيف الحالي، كما تم الاطلاع على انعكاس التغييرات المناخية على مستوى ايراد المياه، بالاضافة الى آثار الاجراءات المتخذة في دول الجوار وبالاخص بدء المباشرة بملء سد اليسو في تركيا، واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تعزيز الامن المائي خلال فترة الصيف الحالي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه .

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وامانة بغداد والجهات الامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شحة المياه .

كما تم عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن واكد المجلس على ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد .

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

٣ – حزيران – ٢٠١٨