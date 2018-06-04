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صحة كوردستان تكشف أسباب عدم التقيد بمنع التدخين

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان خالص قادر، اليوم الأحد، اسباب عدم التزام غالبية المدخنين بقانون مكافحة التدخين في الاماكن العامة في اقليم كوردستان.

وقال قادر في تصريح صحفي إن “غالبية الذين يدخنون لا يلتزمون بقانون مكافحة التدخين في الأماكن العامة، بسبب العقوبات المخففة على المخالفين للقانون”.

وأشار إلى أنه “بسبب عدم الالتزام بقانون مكافحة التدخين، فإن وزارة الصحة تطبق قوانين وإجراءات أخرى، وكذلك تطالب بزيادة العقوبات”.

على الرغم من إصدار القانون رقم (38) الخاص بمكافحة التدخين منذ العام 2007 في إقليم كوردستان، إلا أنه لا يطبق في غالبية الأماكن العامة، وبقي القانون كتابة معلقة على الجدران.

ويقضي قانون مكافحة التدخين، بأن يتم فرض غرامة مالية قدرها 10 ألاف دينار على الشخص الذي يدخن في الأماكن العامة ولا يلتزم بالقانون.

ويفرض إقليم كوردستان أقل نسبة غرامات مالية، مقارنة بدول العالم، على المدخنين الذين يدخنون في الأماكن العامة.

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