فوز رواية الكاتب الفنلندي ياني ساكسيل بالجائزة السنوية للخيال العلمي

الكاتب الفنلندي الفائز ياني ساكسيل مع الكاتب العراقي يوسف ابو الفوز .. صداقة لحوالي عقدين من الزمن

يوسف أبو الفوز ــ هلسنكي

اعلن في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، عن فوز رواية “قافلة القيامة” للكاتب الفنلندي ياني ساكسيل بالجائزة السنوية لافضل رواية للخيال العلمي مكتوبة باللغة الفنلندية في العام 2017 . تمنح الجائزة من قبل لجنة خاصة من النقاد والصحفيين وتمنحها جمعية هلسنكي للخيال العلمي، وانشات الجائزة عام 1968 ، وفي عام 2007 تقرراختيار خمس مرشحين يتم اختيار الفائز من بينهما.

الكاتب ياني ساكسيل من مواليد 1972 في هلسنكي، حامل شهادة الماجستير في الفلسفة، تخرج عام 2006 ، درس واهتم بالأدب العام والفولكلور والدراسات الدينية والفن والتاريخ الاجتماعي والاتصال والبحوث في أمريكا اللاتينية وروسيا . عمل سكرتيرا لصحيفة الاخبار الثقافية ، ونشط في العديد من التجمعات الثقافية، وكان لعدة دورات عضوا في الهيئة الادارية منظمة الكتاب والفنانين الفنلندية (كيلا) المعروفة كجمعية لمثقفي اليسار في نشاطها وبرامجها الثقافية وعرف بمواقفه التضامنية مع الشعب العراقي وقواه الوطنية في نضاله من اجل الديمقراطية والحرية والسعادة .

كصحفي مستقل نشر الكاتب ساكسيل مقالاته في العديد من الصحف الفنلندية ، اضافة الى العديد من الصحف العالمية . في عام 2000 فاز بجائزة اول عمل ادبي منشور لمجموعة قصصية ، واصدر عدة كتب ما بين الرواية والقصص القصيرة تناول فيها الواقع الفنلندي ، خصوصا واقع الجماعات المهمشة في المجتمع الفنلندي ، والاسئلة التي تواجه الشباب خلال معاصرتهم لموضاعات مثل الحرب والعولمة والعنصرية ، وفي كل أعماله الادبية انتصر للانسان المهمش وللحلم الانساني بحياة كريمة وسعيدة . وتميزت بعض كتبه بكونها خليط من الواقعية والخيال ، أما رواية “قافلة يوم القيامة ” الصادرة 2017، ووفقا للجنة الخبراء التي منحت الجائزة اعتبرتها، عملا ملحميا عن ماضي أوروبا ومستقبلها، وفيها” دفاع كبير عن الانسانية والعدالة الاجتماعية، وجاءت كمزيج مزيج فريد من عناصر الخيال العلمي القوية ونقاط المعاناة التاريخية الحقيقية”.