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كهرباء آخر الزمان

فراس الغضبان الحمداني

مازلت أتذكر تصريحا خطيرا لجيمس بيكر وهو يهدد صدام حسين في حرب الخليج الثانية ، حين قال إن الضربات الأمريكية المقبلة ستعيد العراق إلى عصور وقرون الظلام ، وفسر خبراؤنا آنذاك هذا التصريح بأنه يقصد تدمير البنية التحتية العراقية وجوهرتها الطاقة الكهربائية .

لم نكن ندرك الأبعاد المأساوية لتدمير البنية التحتية وفي مقدمتها محطات توليد الطاقة الكهربائية ، وكنا نأمل ونحلم بأن سقوط النظام عام 2003 وإعادة السلطة والثروة إلى الشعب بأنها ستؤثر في نهضة حضارية ، وإنبعاث جديد لبنية الدولة العراقية ، وإسترجاع حقيقي لطاقتها الكهربائية التي ترتبط بها حركة الإنتاج في كل قطاعات العمل ، وتتأثر بها كل تفاصيل الحياة اليومية للإنسان العراقي ، وخاصة نحن نعاني موجات حر شديدة لا يتحملها بشر على ظهر هذه المعمورة .

لا يبالغ من يعتقد إن غياب التيار الكهربائي يؤدي إلى الإنهيار الإجتماعي والعديد من الأمراض النفسية والخمول الفكري والعقلي ، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى إن 70 % من أساتذة الجامعات يتخلون عن البحوث العلمية أيام الصيف ، لعدم وجود تيار كهربائي يؤمن لهم راحتهم أسوة بسكان المنطقة الخضراء ، وتشير بعض الإحصاءات الى إن العديد من حالات الأكتئاب النفسي وسوء الأوضاع الجسدية للمصابين بمختلف الأمراض لعدم تمتعهم بساعات نوم عميقة بسبب موجات الحر وإفتقادهم للطاقة الكهربائية ، وبرغم كل هذه الحزمة من المشاكل ما زالت الحلول هامشية وترقيعية .

لقد أنفقت الحكومة العراقية عشرات المليارات من الدولارات لبناء محطات توليد كهربائية هي أشبه بطواحين دون كيشوت فهي مجرد مراوح تصدر جعجعة فارغة لا نلمس منها إنتاجا ، بل نرى بالعين المجردة مليارات تختلس وتهرب إلى الخارج ، ولصوصا مازالوا يتمتعون بكامل الحرية وهم بعض قادة هذا الميدان .

ويبدو برغم مرور 15 عاما وصرف المليارات إن الكهرباء الوطنية التي لم تعد وطنية هي لم ولن تأتي مادام الفساد غطى بعض عقودها ، وهذا ما دفع جهات أخرى للقيام بمناورة جديدة للتستر على هذا الملف ، تمثل في فتح أبواب هدر جديدة وحلول ترقيعية ، تمثلت باستيراد مولدات صغيرة ستطيل من عمر الأزمة وربما الأمر لا يخلو أيضا من صفقات مع أصحاب المولدات ، وهذا الأمر يعد من سخريات هذا القدر إن نترك الحلول الجذرية ونبحث عن حلول وهمية .

ولهذا فأنني لن أتردد في إن أرفع صوتي لتأييد من أطلق النداء وطالب الشعب العراقي بالإحتجاج على إستيراد هذه المولدات والمطالبة بمولدات عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية ، وفي الختام نقول لا تتعجبوا من كهرباء آخر الزمان .

Firashamdani57@yahoo.com

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