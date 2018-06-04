مصادر تكشف أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

عقد المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً في محافظة السليمانية لمناقشة تحالفاته السياسية المقبلة، ومرشحيه لرئاسة الجمهورية، والتعامل مع إجراءات البرلمان في شأن الانتخابات.

ولم يصدر عن الاجتماع أي تسريبات بشأن من هم المرشحون، لكن مصادر قالت لـ«الحياة» إن “الرئيس الحالي فؤاد معصوم سيكون واحداً من هؤلاء، فضلاً عن وزير الموارد المائية السابق ورئيس هيئة المستشارين الحالي في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد”.

وأضافت انه “لم يحسم هذا الأمر حتى الآن داخل المكتب السياسي للحزب. لكنّ هناك قلقاً من داخل الاتحاد من تقديم مرشحين آخرين إلى المنصب بالاتفاق مع أحزاب كوردية أخرى”.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الوطني والديموقراطي الكوردستاني على تقديم اسم هوشيار زيباري كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.