إجراءات إيرانية تتسبب بانخفاض منسوب مياه نهر سيروان في حلبجة

انخفضت مناسب المياه في نهر سيروان بمحافظة حلبجة، الاثنين، إثر قيام السلطات الايرانية خلال الايام الاخيرة بمنع تدفقها إلى داخل اراضي اقليم كوردستان.

وقالت مراسلة اليوم 4 حزيران 2018 إنه وبسبب قطع تدفق المياه في سدود داريان وهيرويي داخل الحدود الايرانية فقد انخفضت مناسيب نهر سيروان بمقدار 40 متر مكعب/ثانية”، مشيرة إلى ان هذا الاجراء أثر بشكل واضح على منسوب النهر في حدود محافظة حلبجة.

واشارت إلى أن السلطات الايرانية اكملت في الاونة الاخيرة العمل في نفق نوسود لتغيير مجرى نهر سيروان وأصبح جاهزا، موضحة أنه في حال تنفيذ هذا المشروع فأنه سيؤدي الى قطع المياه عن النهر بشكل نهائي وهذا ما يهدد بحدوث كارثة بيئية، بالاضافة الى أنه يتسبب بأزمة في توفير مياه الشرب بمناطق متفرقة من المحافظة.

وكان رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد حمة أمين أعلن في وقت سابق من اليوم أن إيران وعدت بعدم حدوث أزمة جراء قطع تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى إقليم كردستان، فيما أكد القنصل الإيراني في السليمانية سعد الله مسعوديان أن تدفق النهر باتجاه كوردستان لن يتوقف.