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ائتلاف المالكي يطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها: انقرة ستطالب بالنفط مقابل الماء

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي أن الحكومة العراقية لحد الان لم تتخذ أي اجراءات ضد شحة المياه التي يمر بها البلد، ومنذ فترة طويلة والآن دخلنا مرحلة الجفاف بعد أن قطعت تركيا المياه إلى العراق.

وأوضحت الخزرجي في بيان لها اليوم، “اننا لم نر اي اجراءات حقيقية غير البيانات والاستنكارات وطلبات التأجيل المقدمة للجانب التركي لمليء سد (اليسو) خلال الفترة الحالية وهذا ليس حل وان تركيا ستقوم بمليء السد عاجلا أم آجلا”.

وأضافت أن “تركيا ستتعامل مع العراق وفق مبادئ الماء مقابل النفط خلال الفترة المقبلة”، مبينة انه “يجب التعامل مع تركيا وفق القوانين الدولية كافة وتقديم شكوى ضدها وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية وطرد السفير التركي للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية”.

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