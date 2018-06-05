ابن عثيمين احد رؤس الوهابية يحذر من استعمال مصطح فكر اسلامي

نعيم الهاشمي الخفاجي

ابتلت البشرية بوجود فكر ظلامي متخلف يستبيح الدم البشري وبطرق منحرفة ما انزل الله بها من سلطان، الفكر الوهابي الظلامي ليس جديد وانما يعود للقضايا الاعتقادية للاشعري والذي جسم الله سبحانه وتعالى وجدت صفحة في الفيس بوك لشخص عراقي من رؤس الفكر الداعشي الوهابي الظلامي وللظاهر من كتبة انه احد جند الخلافة الداعشية الإلكترونيين دخلت معه في حوار اشبه بحوار طرشان يهاجم الشيعة وينسب لهم القول في التجسيم والكل يعرف ان الشيعة ينفون الصفات السلبية عن الله وان اليد والكرسي والرحمن والرحيم والعين ليست ذات الله بينما كل المذاهب السنية ماعدى المعتزلة ينسبون لله ايدي وارجل وانه ينزل كل ليلة جمعة للارض على حمار اسود للارض لتفقد رعيته هههههه وتصفحت صفحته الشخصية ووجدت هذا المخلوق احد انصار المجسمة والقدرية والذين يرون ان الخير والشر من الله هههههه الله يجبر عباده على فعل القبيح ويعاقبهم استفغر الله هذا رب غير عادل كيف يجبر العباد على فعل المنكرات ويعاقبهم عليها، وجدت بصفحته ان ابن عثيمين يحذر امة الاسلام من استعمال مصطلح فكر ونضع اليكم نص هذا الهراء،

الشيخ بنعثيمين يحذر من استعمال فكر إسلامي ههههه سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن مصطلح ” فكر إسلامي ” و” مفكر إسلامي ” ؟فأجاب قائلًا : كلمة ” فكر إسلامي ” من الألفاظ التي يحذر عنها ، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد ، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر .===مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين

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هههههه من هل مال حمل جمال شرب بول البعير للعلاج ضرورة من ضروريات الدين حسب قول ابن عثيمين عجيب امر شيوخ الوهابية، هل يعقل ان هناك اصلاح في السعودية مع هؤلاء الممسوخين مستبيحي دماء البشرية من شاربي ابوال البعير والحمير مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي