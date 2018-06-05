اقليم كوردستان يتحصل على تطمينات من إيران بشأن المياه

اعلن مجلس محافظة السليمانية يوم الاثنين عن الحصول على تطمينات بعدم حدوث اية مشكلة مائية للمحافظة بعد الانباء التي تحدثت عن قطع مياه نهر “الزاب الصغير” عن المحافظة التابعة لإقليم كوردستان.

وقال رئيس المجلس آزاد محمد امين في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع القنصل الإيراني في السليمانية سعد الله مسعوديان، إنه “أجرينا زيارة الى القنصل في ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافظة، وبحثنا معه قضية قطع مياه نهر الزاب الصغير”، مردفا بالقول ان “القنصلية طمأنتنا بعدم حدوث اية مشكلة او ازمة مائية في منطقتي (قلعة دزة) و (رابرين)”.

وأشار الى ان مجلس محافظة السليمانية سيشكل فريقا لزيارة قضاء “بشدر”، و “رابيرين” الحدوديتين والاطلاع عن قرب على واقع المياه فيهما، مردفا بالقول ان “المسؤولين في القنصلية قلقون من هذا الامر، وقالوا انهم لن يسمحوا بأي شكل من الاشكال ان تحدث مشكلة مائية في المنطقتين”.