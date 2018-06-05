البيشمركة تحدد مواقع لمجاميع جديدة بداعش

مصدر في وزارة البيشمركة الاثنين انتشار عناصر من تنظيم داعش في قرة تبة واطراف كفري وحوض حمرين وبعض المناطق الاخرى التي تعد مناطق مناطق نزاع بين اربيل وبغداد.

وفرضت قوات البيشمركه، وأيضاً الأسايش (قوات أمنية كوردية خاصة) سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، منذ عام 2003، إلا ان القوات الكوردية انسحبت اثر اعادة انتشار للقوات العراقية في تلك المناطق عقب استفتاء الاستقلال.

وقال المصدر ان هناك مجاميع لم يتم احصاء عديدها مجتمعة الا ان كل مجموعة يتراوح أفرادها من 5 الى 8 عناصر.

وعزا المصدر ذلك الى “الفراغ الامني الذي شهدته مناطق النزاع”.

واضاف “غياب التنسيق بين القوات المشتركة في العراق ساهم في ذلك ايضا”.

وكانت العمليات المشتركة قائمة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي منذ عام 2011 حتى عام 2014، قبل ظهور تنظيم داعش.

وتمثلت المهام في “حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى”.

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كوردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.