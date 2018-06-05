التعامل مع اردوغان..بثلاث (ان لم تكن ذئبا بالت عليك) (ميتة تغيض العدا) (لا يفل الحديد الا)

بسم الله الرحمن الرحيم

بخصوص (التعامل مع اردوغان .. بسد اليسو).. هناك مثل يقول (إذا لم تكُن ذِئباً على الأَرضِ أطلساً كثيرَ الأذى بالت عَليكَ الثَّعالِبُ).. لنتبه (كثير الاذى)؟؟ الاذى على من؟؟ على من مجرد يفكر باذيتك.. وخص بالمثل الثعالب الماكرة.. التي لا تقترف افعالها وتكررها الا على من تأمن بانه غير مؤذيا وتأمن بالمحصلة العقاب.. فتنهشه ؟

(ولا يفل الحديد إلا الحديد”).. (فاروغان تصريحه.. بان ملئ السد من حصة العراق.. لا رجعة فيه).. فهذا يدل بان (اردوغان لا يفهم غير فقط لغة القوة) التي يجب ان توجه ضده.. وليكن بعد ذلك الطوفان.. (فالعراق حاله حال الغرقان الذي لا يخاف من البلل).. فالجفاف سوف يجعل ارضنا (ارض بلا ماء.. بالمحصلة ارض بلا شعب).. فعليه (صاروخ متوسط المدى) لضرب السد.. لا يضمن عودة المياه فقط.. بل يرسل رسالة للاتراك لالف سنة مقبلة في عقلهم الباطن.. بانهم مهما بلغ بهم القوة.. فهناك (شعوب بالعراق كثيرة الاذى لمن يؤذيها).. او يفكر مجرد تفكير باذيتها.. وهذا وحده يضمن كذلك مستقبل الاجيال..

ولا ننسى (إمَّا حياةٌ تسُرُّ الصديقَ وإمَّاً مماتٌ يُغيظ العِدى).. وهذه موجهه لممثل تركيا بوزارة الموارد المائية العراقية (الوزير حسن التركي) عفوا (حسن الجنابي).. الذي يريد ان نعيش حياة الذلة بان يكون حالنا حال الاردن (يقطع الماء 10 ايام وياتي بعد ذلك ساعة فقط فتملئ العوائل خزاناتها) ثم ينقطع عشرة ايام اخرى.. والاسخف ما قدمه من حل ايضا (بان نشتري تانكيات “خزانات منزلية” لحل جفاف نهر دجلة)؟؟ اي سخف هذا.. ثم (ما الذي يجبرنا على ذلك) يا (حسن الجنابي)؟؟ ونحن لدينا نهرين.. وجنابكم الكسيف تريد ان لا ندافع عن حصتنا..

وردا على من يحاول ان يخدع شعوب العراق.. (بان العراق ضعيف)؟؟

فالسؤال ايهما اقوى (العراق ام افغانستان والصومال)؟؟ لماذا العالم يخاف من افغانستان والصومال.. ويبول على العراق؟؟ وكل من هب ودب يقفز كالقرود على راس العراق والعراقيين.. ؟؟ وخاصة احقرهم (ايران وتركيا)..

علما سياسيي الفلتة.. يروجون هم انفسهم.. اكذوبة (ان العراق ضعيف).. لتبرير (فشل السياسيين.. والاخطر .. لعدم تبنيهم المواقف الصحيحة الحازمة.. ضد اسيادهم الذين جندوهم ونقصد الاتراك والايرانيين)..

فنسال (هل العراق اليوم اضعف من عراق صدام بزمن الحصار)؟؟

فهل كانت تركيا تتجرأ على ملئ سد اليسو وتهديد النهرين بوجود صدام ؟؟ صدام كان محاصرا.. والعراقيين يعيشون على الخبز اليابس من الجوع .. ومع ذلك تركيا لا تتجرأ.. على ملئ السدود التي تضر بالعراق..اما اليوم العراق .. يقيم علاقات مع افضل دول العالم.. ومنها امريكا .. ويصدر نفطه بعشرات المليارات الدولارات.. فما الذي ينقصه يا ترى؟؟ينقصه القادة الحقيقيين.. وليس الغمان العملاء الانكاس..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم