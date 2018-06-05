الجنائية المركزية: السجن 15 سنة لمتاجر بالحبوب المخدرة

بغداد/ JAMC

قضت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على متهم يتاجر بالحبوب المخدرة.

وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق متهم يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة، وضبط بحوزته مئتي شريط حبوب نوع كيمادرين”.

واضاف بيرقدار ان “المتهم اعترف امام القاضي ببيعه الحبوب على الشباب الذين يتعاطونها”، مبينا ان “المتهم يبيع الشريط الواحد بمبلغ سعره خمسة عشر ألف دينار كما اورد في الاعترافات”.

واشار الى ان “الحكم على المتهم صدر وفق احكام القرار رقم 39/1/ج لسنة 1994 المعدل”.