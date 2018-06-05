الداخلية تعلن العثور على سجلات وكتب لـ “ديوان القضاء” التابع لداعش في ناحية الصينية

أعلنت وزارة الداخلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، العثور على سجلات وكتل تابعة لما يسمى بـ “ديوان القضاء” التابع لتنظيم داعش، فضلاً عن عدد من الاسلحة والمتفجرات، في ناحية الصينية، غرب قضاء بيجي، التابع لصلاح الدين.

ونقل مركز الاعلام الأمني، عن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع شرطة صلاح الدين وقوات سوات ومفرزتين من مكافحة المتفجرات، من العثور على مضافة لعصابات داعش في ناحية الصينية”.

وأضاف، أن القوات وجد “بداخلها (المضافة) سجلات وكتب لما يسمى ديوان القضاء لداعش، فضلا عن 48 لغم ضد الدروع و4 رمانات حرارية و12 صاعق و150 متر لفات قداح و20 قداحة كهربائية و10 رمانات يدوية محلية الصنع و100 قداحة اعتيادية وجهاز تفجير و34 بوكس تفجير كهربائي و21 سبحة”.