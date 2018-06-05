الرقابة الكوردستانية تطالب حكومة الاقليم بيع وشراء جملة وزارات

طالب ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان بشكل رسمي حكومة الاقليم ووزاراتها بعقود بيع وشراء الانتاج والتصفية وعدد من العقود الاخرى.

وجاء في كتاب رسمي للديوان انه يطالب رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الاقليم تزويدها بعقود شراء وبيع وتأمين ونقل منتوجات وتصفية والشؤون المصرفية والنقدية والتي قامت بتنفيذها مع الشركات المحلية والخارجية.

كما جاء في الكتاب ان الديوان طالب بعقود توكيل المهام الحكومية الى القطاع الخاص او الاجنبي للتنقيب وبيع وانتاج ونقل المنتجات والمواد والبضائع التي تمت مشاركتها عن طريف المساطحة والامتياز والدين.

وجاء في جزء اخر من الكتاب ان الديوان طالب بالعقود التي تبرم من قبل المؤسسات الحكومية ان تقوم بارسالها خلال 30 يوما ، وكذلك ارسال العقود السابقة التي بقي من مدة موعد تنفيذها.

وبشأن ردود الوزارات والحكومة اشار ديوان الرقابة المالية الى ان بعضا من مؤسسات حكومة الاقليم قامت بارسال عقود الموظفين الموقتين والسائقين واستئجار الالات الصغيرة ، مبينا ان هذا ماليس له اثر على خزينة حكومة الاقليم.

ووفق للقانون رقم 2 لسنة 2008 فان ديوان الرقابة المالية له حق مطلق ان يحصل على جميع المعلومات بشأن جميع الوثائق والملفات العلنية والسرية ونشاطات حكومة اقليم كوردستان.

كما للديوان حق التقييم المالي لجميع العقود الحكومية المنفذة الموجودة في ميزانية الاقليم او من مصادر المنح والمساعدات والديون والمصادر الاخرى.