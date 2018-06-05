العراق يشارك في مؤتمر المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية في بروكسل

تنهيد علي المياحي

أنهى الوفد العراقي يوم الجمعة 1/6/2018 مباحثاته مع الاتحاد الأوربي في المؤتمر الذي عقد حول المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

أعلن ذلك قحطان العبيد المنسق العراقي لدى اليونسكو ومفتش آثار وتراث البصرة واحد أعضاء وفد الهيئة العامة للآثار والتراث قائلاَ: نوقشت العديد من المقترحات في المؤتمر أهمها التي طرحت من قبل فريق الهيئة منها، أنشاء قاعدة بيانات موحدة وتطوير تطبيق على الهواتف الذكية، وإنشاء لجان مشتركة مع دول العبور (وهي الدول التي تعبر من خلالها الآثار المهربة للخارج)، وإقامة ورش عمل للفرق المختصة بمتابعة وملاحقة العصابات المنظمة لسرقة الآثار، وكذلك الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في تطوير استخدام وتدريب الكلاب المختصة عن كشف الآثار في المنافذ الحدودية، هذا واتفق الوفد العراقي على أعداد لاجتماع لاحق في بغداد لمناقشة التوصيات النهائية واستمرار متابعة تنفيذها مع الاتحاد الأوربي الذي أبدى استعداده الكامل لتنفيذها وطلبوا تسمية نقطة اتصال معتمدة يتم العمل من خلالها، وتناول المؤتمر أيضا جميع النشاطات التي تقوم بها أوربا في متابعة الأسواق العالمية لبيع الآثار.

وتكون الوفد الذي ترأسه و كيل وزير الخارجية نزار الخير الله وعضوية كل من، مدير الشرطة الدولية الإنتربول، مدير الكمارك العامة منذر أسد حيدر، مدير دائرة الإصلاح في وزارة العدل الدكتور كريم عماد محمد مزة، وبحضور سعادة السفير العراقي في بروكسل جواد الهنداوي، إضافة إلى وفد الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة برئاسة مهدي غضبان الخيكاني مدير قسم التخطيط، وقحطان العبيد المنسق العراقي لدى اليونسكو، وعلي حازم ذنون معاون مفتش آثار نينوى.

هذا وشارك في المؤتمر أيضا العديد من المؤسسات الدولية ونائب رئيس منظمة اليونسكو ومدير عام الإنتربول الدولي ورئيس الاتحاد الأوربي.