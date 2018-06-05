العشائر العربية عن مذكرة اعتقال لطالباني: كانت أولى بحق سليماني

اعترضت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، على مذكرة القاء قبض صدرت من محكمة كركوك على رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني.

وقال الشيخ مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها “كان من المفترض على محكمة النزهة العراقية في كركوك قبل ان تصدر امر قبض بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السيد ريبوار طالباني ان تصدر مذكرة قبض بحق قاسم سليماني وقيادات المليشيات التي ارتكبت ابشع الجرائم في جميع المناطق المتنازع عليها وخاصة محافظة كركوك”.

واضاف “نحن كعشائر عربية في المناطق المتنازع عليها نرى هذه المذكرة مدعومة من اجندات خارجية وداخلية هدفها استهداف السيد ريبوار طالباني مثلما تم استهدف القيادات الكوردية السابقة… وعلى محكمة النزاهة التي ان تحقق مع قيادات المليشيات وحكومة العبادي التي أعلنت النصر على داعش ويوم بعد يوم داعش يهاجم المناطق والقرى في جميع المناطق المتنازع عليها وخارجها”.

وابدى الحويت استغرابه من “محكمة النزاهة لم نرَ صدور امر قضائي بحق اي قيادي من قيادات الشيعية وخاص قادة المليشيات الى هذا اليوم ونحن نرى جميع أوامر القبض تصدر بحق الكورد والعرب السنة ونسبة قليلة صدور امر بحق قيادات الشيعية ونحن نطالب المحكمة بعدم المس بالطائفية واشعال نار الفتنة بين اهالي كركوك”.

واختتم حديثه، “نحن كعشائر نحمل مسؤولية استهداف السيد ريبوار طالباني الى مجلس العربي والجبهة التركمانية كل مايحصل في كركوك وعليهم ان يذهبوا ويحرروا مناطق كركوك التي بيد داعش”.

وأصدرت محكمة تحقيق كركوك، امس الاحد مذكرة بالقبض على رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالباني.

وبحسب ما جاء في المذكرة الإذن لأعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة، بالقبض على ريبوار طالباني.

ودعت المذكرة، الى احضار طالباني للمثول امامها، حيث انه مطلوب في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة، مكتب تحقيق كركوك.

ووفق المذكرة فان طالباني مطلوب استنادا الى المادة 331 من قانون العقوبات العراقي التي تنص “على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين : كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة”.

يذكر ان طالباني خرج من محافظة كركوك بعد احداث 16 تشرين الاول ودخول القوات العراقية لمناطق النزاع على خلفية استفتاء الاستقلال الذي كان من داعميه.

من جهته عزا عضو مجلس محافظة كركوك بابكر صديق صدور مذكرة القاء قبض بحق رئيس المجلس الى “اسباب سياسية”.

وقال صديق “مذكرة القاء القبض صدرت من الشرطة الاتحادية للمحافظة ولم يتم ايضاح الاسباب في المذكرة من قبل من اصدرها”.

واستبعد ان تكون “المحاكم المعنية او المحكمة الاتحادية قد اطلعت على هذه المذكرة غير الواضحة”.