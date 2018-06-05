القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس بحق متهم نشر صورة فتيات على التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة جنح النجف ثلاثة أحكام بالحبس ثلاث سنوات يصل مجموعها لتسع سنوات بحق متهم قام بنشر صور لمجموعة فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن “محكمة جنح النجف قضت ثلاثة أحكام بالحبس عن ثلاث دعاوى حركتها فتيات ضد متهم أقدم على عرض صور لهن على تطبيق انستغرام”، لافتا إلى أن “الأحكام كانت الحبس 3 سنوات عن كل دعوى تنفذ بالتعاقب”.

واضاف بيرقدار أن “المتهم طلب منهن مبلغ مالية مقابل عدم نشر الصور على تطبيق انستغرام”، مبينا ان “المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بهذا العمل”.

واشار الى ان “المحكمة أصدرت قرارها بالسجن وفقا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي”.