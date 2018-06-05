ثلاثة مراجع دينية يدخلون على خط أزمة المياه.. يوجهون رسالة لتركيا

دعا ثلاثة مراجع دينية، الاثنين، كلا من تركيا وإيران بالتعاون لحل ازمة المياه في العراق، مطالبين في الوقت ذاته الحكومة في بغداد لحل الازمة بشكل مستعجل.

وذكر بيان صادر عن المراجع جواد الخالصي وقاسم الطائي وفاضل البديري اليوم 4 حزيران 2018 أن “من حق الأمة على علمائها مراعاة مصالحها والعمل على علاج ما يطرأ من سلبيات في حياتها الاجتماعية، ولأجل ذلك تصدى مجموعة من مراجع الدين واستاذة الحوزة العلمية في النجف لأزمة المياه والكهرباء الخطيرة”.

ودعا البيان الحكومة العراقية كذلك على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية في علاج هذه الأزمة الخطيرة ومراعاة مصالح الشعب العراقي كافة”.

كما دعا البيان تركيا وايران “بالتعاون الكامل من أجل ضمان العيش المشترك ومتطلبات حسن الجوار والأخوة الإسلامية مع العراق وشعبه في هذه الظروف القاسية التي يعيشها العراقيون خصوصاً في مناطق جنوب العراق، حيث بدأت كارثة الجفاف تهدد المواقع الطبيعية في الأهوار والمناطق المحيطة بها”.

وطالبوا “الحكومة العراقية بمتابعة جادة، وخطوات عملية سليمة، لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، إضافة إلى مشكلة الانقطاع المتواصل للمياه وللطاقة الكهربائية، (والتي ظلت متواصلة عند حاجة بعض الجهات خلال فترة الانتخابات)، فإن اغلبية الشعب لا تفسر الحالة بغير العقاب الجماعي على الأغلبية التي قاطعت الجولة الأخيرة.”

وانخفضت مناسيب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد “إليسو” الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.

وفي الأثناء، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر “الزاب الصغير” عن محافظة السليمانية في إقليم كوردستان مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة