دولة القرامطة تماهت بالشريعة الاسلامية وطبقت الاشتراكية البدائية وتغزلت بالمجوسية من بعيد ! ح 8

(*) د. رضا العطار

كان اسلوب العمل في الدولة القرمطية يجري على هذا النمط ويتم على مراحل عدة, تبدا بمرحلة التفريس, وهي المرحلة التي يستطلع الداعي مدى استعداد الشخص لقبول فكرة الحركة القرمطية. ثم تليها مرحلة التانيس, وفيها يحاول الداعي ان يجعل صاحبه ان يتشكك ببعض احكام الدين, كأن يسأل عن سر موضع الثدين عند الرجل في الصدر , و ( لغز ) جيم هاء ياء عين صاد في القران ؟ وهلم جرا

ثم تتبعها مرحلة التعليق, وهي الفترة الحرجة, يغدوا الطالب متحيرا. تليها مرحلة الربط , وهي ان يعقد الداعي لسان المتقدم للفحص. بايمان وعهود, لا يجسر على مخالفتها. ثم تاتي مرحلة التدليس وفيها يلقي الداعي على سمع المستجيب بعض التفسيرات الخاصة بالحركة القرمطية. وتنتهي المقابلة بمرحلة الخلع التي يعتبر الطالب فيها قد ادرك

الحقيقة.

اما عمل جهاز الدعاية فكان يتم على الشكل التالي

1- المكالب ومهمته ايجاد افراد بغية الأنضمام للثورة القرمطية

2- المكاسر وهو المتخصص في شؤون الحوار و الجدل

3- الداعي المحصور ونشاطه مقتصر على منطقة محدودة

4- الداعي المأذون ونشاطه يتوسع الى منطقة اكبر

5 – الداعي المطلق ونشاطه يشمل محافظة 6

واخيرا داعي البلاغ الذي بكون بمثابة وزير الاعلام. والجدير بالذكر ان القرامطة قد استعملوا الحمام الزاجل بأمتياز كأسرع وسائل للمواصلات.

اما بشأن الأخلاق والعادات يقول المؤرخ اللاذقي – كان المطلوب من المجتمع القرمطي ان يتخلق بأخلاقيات تتماشى والنظام السياسي الذي اوجدته اخوانية المهنة التي كانت تضم اهل الصنعة الواحدة والذين كانوا يشكلون القاعدة الأساسية للمجتمع فقد تخلوا عن التزاماتهم القبلية والتحموا مع زملائهم في الحرفة الواحدة. مما دفع الباحث العصري ماسينيون الى ان ينسب الى القرامطة فكرة تأسيس اولى النقابات في تاريخ البشر والتي كانت قبل اكثر من الف عام.

كان القرامطة يأكلون جميع انواع لحوم الحيوانات المتناولة بين ايديهم, بصرف النظر عما هو المعتاد عليه, فكانوا يبتاعون لحوم القطط والكلاب والحمير والبقر والخراف في سوق المدينة, و كان البائع يضع رأس الحيوان المذبوح الى جانب لحمه لمعرفة المشتري, و كان يؤخذ عليهم قلة اعتنائهم بالنظافة, فمنهم من لم يمس الماء جسده طيلة حياته, وهذه النزعة في المجتمع الصحراوي معروفة, خاصة وان شحة المياه تصل احيانا الى درجة يصعب على ساكنيه ايجاد ماء الشرب.

اما عن اخبار الأدب والأدباء في دولة القرامطة في البحرين فأقول بعد ان غاص ادبائهم في عمق الحياة واكتووا بأتون احداثها خرجوا منها برصيد كبير من التجارب الأنسانية اودعوها في نثرهم وشعرهم التي افرزت عن ابداعات رائعة في الادب العربي في ذلك التاريخ . هذا ما يرويه المؤرخ المقيزي .

الحلقة التالية في الاسبوع القادم !

* مقتبس من كتاب ثلاثية الحلم القرمطي لمحي الدين اللاذقاني

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