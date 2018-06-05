د.اياد علاوي : ننتظر نتيجة الطعون الانتخابية والأولوية للبرامج لا للأسماء

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في مكتبه الرسمي سفير الولايات المتحدة لدى العراق السيد دوغلاس سيليمان .

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والجهود المبذولة للوصول الى رؤى مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة, وقداكد الدكتور علاوي على ان تكون بقرار عراقي ومن دون تدخلات خارجية.

موضحاً خلال اللقاء ان الجميع اليوم بانتظار نتائج الطعون الانتخابية والأخذ بالملاحظات التي قدمت حول وجود عمليات تزوير شهدتها العملية الانتخابية, لافتا الى أن الأولوية بعد ذلك ستكون للبرامج لا للاسماء .

واضاف سيادته ” ائتلاف الوطنية طرح خلال لقاءاته بمختلف القوى السياسية تصوراته لخارطة الطريق التي ينبغي ان يسير عليها العراق وكذلك البرامج والاليات الكفيلة بتصحيح الانحرافات التي شهدتها العملية السياسية” .

وأوضح الدكتور علاوي ان ائتلاف الوطنية منفتح على الجميع ضمن الفضاء الوطني باستثناء اولئك الذين تورطوا بسفك الدم العراقي أو سرقة اموال الشعب وقوته.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

5 حزيران 2018