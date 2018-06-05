رئيس تحالف “سائرون” : الفاشلون والخاسرون فقط من يتحدثون عن التزوير

أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة( جرت يوم 12 مايو/ايار الماضي) لم تشهد عمليات تزوير بالشكل الذي يصوره البعض .

رئيس التحالف حسن العاقولي ، قال ان “انتخابات 12 أيار كانت جيدة ونزيهة وأجهزة الاقتراع الإلكتروني منعت الكثير من حالات التزوير” ، مبينا انها ” معبرة عن ارادة المشاركين فيها من ابناء الشعب العراقي ” .

وكانت نتيجة انتخابات 12 مايو/أيار الماضي التشريعية ، اظهرت تصدر تحالف “سائرون” الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً، فيما حل ثانيا تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري(يضم ابرز فصائل مليشيات الحشد) بـ47 مقعداً، وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته “النصر” ثالثاً بـ42 مقعداً.

وأضاف العاقولي ، ان “هناك نوع من الخلل حصل في تصويت الخارج ، وهذا لا يمثل شيء بالنسبة للتصويت العام”، مؤكدا ان ” التصويت العام جرى بصورة جيدة وخالٍ من اي تزوير بسبب أجهزة الاقتراع الإلكتروني”، لافتاً الى ان “الذين يتحدثون اليوم عن التزوير هم الخاسرون ، الذين رفض الشعب انتخابهم، بسبب فشلهم وعدم تقديمهم اي شيء او منجز”.