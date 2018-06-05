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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي

بغداد/ JAMC

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي وبحثا عدداً من المواضيع المتعلقة بنتائج الانتخابات .

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى (JAMC) أن ” القاضي فائق زيدان استقبل السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي وبحثا اجراءات القضاء في حسم الاعتراضات على نتائج الانتخابات حسب نصوص القوانين النافذة “.

وافاد البيان أن ” السيد نائب رئيس الجمهورية ابدى دعمه الكامل للقضاء في اداء مهامه وفق القانون والحرص على عدم تدخل اي جهة كانت بعمله”.

واشار البيان الى أن ” الدكتور اياد علاوي اكد على ضرورة قبول الجميع بما يصدر عن القضاء من قرارات كونها صادرة بموجب القوانين التي شرعها مجلس النواب “.

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