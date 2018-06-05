مسلحون مجهولون يسطون على مخزن للمواد الغذائية وسط كركوك

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بان مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على مخزن للمواد الغذائية في منطقة الحي العسكري وسط كركوك.

وقال المصدر في حديث خص به ان “مديرية مكافحة اجرام كركوك اخبرت بقيام 3 مسلحين مجهولين ملثمين يستقلون عجلة نوع (أوبل فكترا ابيض) مجهولة اللوحات، بالسطو المسلح على مخزن المحبة للمواد الغذائية في منطقة حي العسكري، قرب جامع المعراج وسط المحافظة”.

وأضاف المصدر، ان “المسلحين سرقوا مبالغ مالية من المخزن إضافة لموبايلات العاملين، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان “القوات الأمنية ارسلت الادلة الجنائية لأجراء اللازم”.