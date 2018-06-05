من الادب الساخر الكوردي

بقلم: بدل رفو

النمسا\غراتس

1

اللوگي الملمع

سمعنا وشاهدنا ورأينا بأن هناك من الصاغة مَن يكونوا ملمعين للذهب والفضة والمعادن والأحجار الكريمة!!

فهناك ..من يمتهن صنعة صبغ البيوت لتلميعها وتجميلها ليكون لها سعر أعلى في سوق الدلالة!!

كذلك سمعنا وشاهدنا ورأينا بأن هناك صباغين يفترشون الارصفة لتلميع احذية المارة!!

لكن من الغرابة وعدم اللياقة ..بأن نسمع ونشاهد ونرى قسماً من الناس وهم ينعتون انفسهم بالادباء والمترجمين والنقاد حيث يحترفون صنعة تلميع وتجميل اشخاصاً فاشلين ومنبوذين ،كالذي يجمل الضفدعة وبجعلها كأنها طاووس!!

2

في الغرب حين يصبح الشخص مسؤولا يحتفظ باصدقائه القدامى لوقته الخاص وللاستشارة وفي بلادنا حين يصبح الصديق مسؤولا ،فاول عمل يقوم به شطب اصدقائه القدامى! ولهذا غدا الوطن ذكرى!

3

البلدان التي تحارب الافكار الحرة النيرة والعلماء والمثقفين والفنانين واساتذة الجامعة المستقلين فهي تعشق العبودية حد النخاع!!

4

كلما عشقت الشعر اكثر وحملته في جعبتي وقلبي واجتازيت اسوار القارات يموت شاعر من بلادي!!

5

يكفيني،لم انجرف الى مستنقع النفاق والتطبيل ولم اضحك على شعبي واسرقه يوما،وحلقت بشعلة آدابه الى العالم رغم انوف الاقزام الانتهازيين!

6

قلت لحشاش:لم لاتترك هذا السم الهاري وتعيش كالبشر فأجابني ولم لاتترك انت الشعر والترجمة والادب وتعيش كالبشر!!

7

الادباء الانتهازيون سترمى اسماءهم وكتبهم باعقاب السكائر وفقط ستظل اسماء الادباء الحقيقيين!!

8

حين لايكون قلمك فرشاة تنظف بدلات المسؤولين وكلماتك تتغنى بقاماتهم فلا تستغرب بان تدون ضدك ملاحظات عزيزي الأديب!!

9

بعد غربة 3 عقود في المنفى

هبط في مطار عاصمة بلاده الاولى،وعند سلالم الطائرة قبل ارض الوطن بحرارة وشوق وبكاء ،وحين نهض واذا بحقيبته قد سرقت واختفت..!!

10

في بلاد ما ..

حينما تكون الجامعة مركز بوليس .. بدلا من أن تكون منارة علم ومعرفة .. إعلم إن الوطن في خطر..!!

11

حين نحذو صوب النهايات نتذكر البدايات..!!

12

البلاد التي تجعل من اسودها حميرا ومن حميرها اسودا ..لايعول عليها!

13

ان اردت ان تذل شعبا فهن معلمه!!

كل عام وانتم تيجان فوق رؤوسنا وشمس حرية الكلمة في زمن الخنوع،كل عام وانتم تاريخ الشعوب.شكرا لانكم علمتمونا معنى الكلمة!!

14

ان تكون سياسيا ولك بلطجية لاغبار عليه،ولكن ان تكون شاعرا او رئيس مؤسسة ثقافية او مؤرخا ولك بلطجية وتقوم بدور السياف باسم الوطن فهو العهر الاخلاقي!!

15

الشعوب الحية ستتذكر ادبائها وفنانيها الحقيقيين لا مرتزقتها ولصوصها وطباليها..!!

16

في الغرب،حيث الرقابة على كل شيء ماعدا الكلمة والادباء وفي الشرق لا رقابة الا على الكلمة والادباء فقط باسم الامن القومي..!!

17

اكثر الشعراء والعلماء والفنانين والمؤرخين عند السلطة في الشرق البائس يصبحون اشرارا ويفرضون حصارا على الابداع الانساني بقسوة واجرام باسم الوطن..!!

18

فرنسا والشعراء

قالوا للرئيس الفرنسي الراحل ديغول،علينا ان نضع الشاعر الفلاني في السجن!فأجابهم ديغول:اتريدون ان نضع فرنسا في السجن!

19

الزمن الجميل

جيلنا يسمي الماضي بالزمن الجميل فماذا سيسمي الاطفال مستقبلا هذا الزمن وهذه الطفولة وهذا الوطن!!

20

برلماني من زمن الغرائب

وانتهت الدورة البرلمانية ولم يتفوه بكلمة واحدة سوى مرة واحدة وحين اراد ان ينطق، ابتهجت اسوار البرلمان وظنوا بأن له نقطة نظام ،او مشروع يبت فيه المجلس ورفع يده واذا بمسبحة بين انامله وقال: سيدي الرئيس عذرا لمن هذه المسبحة فقد عثرت عليها تحت طاولتي..!!

21

حين سمعت أنين الرياح

أيقنت أن جبال الكورد

ما زالت تنوء حباً وقصائد!