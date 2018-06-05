هوة حضارية :الفاسدون بين حاويات القمامة وشعارات التمجيد

علي العيدان

الأوكرانيون يرمون الساسة الفاسدين في حاويات القمامة

و العراقيون يستقبلون الساسة الفاسدين بالاناشيد الوطنية والابتهالات الدينية

ابتكر نشطاء اوكرانيون اسلوبا جديدا في الرقابة الشعبية على الاداء البرلماني والحكومي يتلخص في رمي الفاسدين من الساسة في حاويات القمامة وقدنال هذا الاسلوب استحسانا من قبل الشعب حيث اطلقوا عليه عملية( التطهير بالاوساخ ) واخر من طالته هذه الحملة نائب برلماني انقضت عليه الجماهير فور خروجه من المحكمة بسبب حادثة مرور كان قد تسبب فيها وهو تحت تأثير الكحول. لقد اوجد الاوكرانيون الية شعبية لعقوبة معنوية تطال كل الفاسدين من النواب والمسؤولين الحكوميين حيث يعاملون كما تعامل القمامة على امل ان توفر هذه العقوبة شكل من اشكال الردع بعد ان عجز القانون عن مقاضاة الفاسدين حيث امنت توافقات برلمانية الحماية للفاسدين اذ استطاعت قوانين العفو ( مشابهه لقانون العفو العراقي الأخير) التي اقرت بأصوات الفاسدين انفسهم من فتح ممرات امنة يخرج منها الفاسد سالما , غانما و نظيفا وبسجل ابيض خالي من اية جنحة او جناية.

اما في العراق فقصة الفساد مختلفة وعلى عكس الأوكرانيين فقد دأب الساسة وأصحاب السلطة على رمي المواطنيين بل رمي البلاد كلها بقضها وقضيضها في مكبات االنفاية, و ارجاعها الى عصور ماقبل القمامة, فالناس في هذه البلاد مغيبون مسلوبوا الإرادة والحقوق وهم اهداف مشرعة لموت مجاني في الشوارع والأسواق تطاردهم المفخخات والانتحاريون واللصوص والنصابون والموظفون والسياسيون الفاسدون والاوبئة والفاقة, وفي هذه الأجواء البائسة وتحت بيارق (الديمقراطية) المزيفة حيث تفتحت ازهار الشر السوداء لاتتوفر لدينا نحن العراقيون القدرة لرمي الفاسدين في القمامة كما يفعل الاوكرانيون لان وراء القمامة ما وراءها لا بل وراءها قوى قاهرة ساندة للفساد من العشائر والأحزاب والطوائف والاعراق . الاوكرانيون يتصرفون كمواطنين احرار في دولة بينما يتصرف العراقيون كأفراد تابعين لقوى ما قبل الدولة وهذه القوى مساهمة بصورة لاتقل وحشية في افتراس الدولة العراقية ونهب الثروة الوطنية وفي انتاج وحماية الفاسدين, وليس من اولويات هذه القوى بناء دولة حديثة قائمة على مبدأ المواطنة والقانون بل ان كل الدعوات التي تصدر من هذه القوى والداعية لمحاربة الفساد هي دعوات خادعة, تنطلق بين ان واخر على خلفية اختلاف اللصوص حول الغنيمة ولا تستهدف محاربة الفاسد كائن من كان ومما له دلالة سرعة تفاهم واتفاق المكونات في غلق ملفات الفساد .

هذا هو العراق اليوم وطن ممزق وثروات منهوبة بلاد على حافة الهاوية وشعب تعبث به الاقدار وفي انتظار الخلاص السماوي اصبح جل اهتمام الناس هو سلامتهم الشخصية غاضين الطرف عن الفساد والفاسدين وهو المطلوب من قبل اللصوص والساسة والقتلة.

وسوف توظف هذه الحالة وعلى ايدي اشرار مهرة من كل المكونات يتقنون الكلام المراوغ والوعود الزائفة وبتجديد العزف على الاوتار الطائفية والعرقية وبالقليل من المال والهدايا التافهة سيحتفظ الساسة الفاسدون بمقاعدهم في البرلمان وربما الى الابد وطالما لم يغير القوم ما بأنفسهم فأن الله لا يغيرهم.

في زيارة له لإحدى المدن الأوربية استقبل احد لصوص المال العام المعروفين في ندوة اقيمت له من قبل تجمع عراقي في المهجر ليس بكلمات الاستهجان والادانه حيث لم يأبه احد من الحضور لرائحة الفساد المنبعثة من سيادته من خلال عطره الباريسي الفاخر ولم يفكر احد مجرد تفكير بالحاجة الى رمي القمامة الماثلة امامه في البرميل بل تعالت الأصوات لحظة استقبال الفاسد الكبير

بالصلاة على النبي وآلة

هل هذا مقبول ؟

سئل الامام علي (ع) مايفسد امر القوم ياامير المؤمنين قال: ثلاثة وثلاثة، وضع الصغير مكان الكبير، وضع الجاهل مكان العالم ووضع التابع في القيادة. فويل لامة مالها عند بخلاءها وسيوفها بيد جبناءها وصغارها ولاتها.

وما اشبه الليلة بالبارحة!