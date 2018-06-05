وزارة الهجرة تطلق حملة توزيع اكثر من سبعة الأف وخمسمائة مبردة هواء بين النازحين في مخيمات نينوى والسليمانية

أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين خلال الأسبوعين الماضيين حملة لتوزيع المبردات الهوائية على العائلات النازحة في مخيمات شرق وجنوب الموصل فضلا عن مخيمات النازحين في محافظة السليمانية.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ان الوزارة أكملت توزيع (7.541) مبردة هواء بين النازحين في مخيمات جنوب وشرق الموصل ومخيمات النازحين في السليمانية منها (4.500) مبردة هواء للنازحين في مخيم الحاج علي و (2.594) مبردة هواء للنازحين في مخيمات الخازر بمحافظة نينوى الى جانب توزيع (292) مبردة هواء للنازحين في مخيم سورداش و(42) مبردة هواء للنازحين في مخيم برزنجة إضافة إلى (113) مبردة هواء للنازحين في مخيم تازه دي التابع لمحافظة السليمانية .

وأشار نوروز إلى أن هذه المساعدات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .

قسم الاعلام