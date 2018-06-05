Posted on by

وزارة الهجرة تطلق حملة توزيع اكثر من سبعة الأف وخمسمائة مبردة هواء بين النازحين في مخيمات نينوى والسليمانية

أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين خلال الأسبوعين الماضيين حملة لتوزيع المبردات الهوائية على العائلات النازحة في مخيمات شرق وجنوب الموصل فضلا عن مخيمات النازحين في محافظة السليمانية.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ان الوزارة أكملت توزيع (7.541) مبردة هواء بين النازحين في مخيمات جنوب وشرق الموصل ومخيمات النازحين في السليمانية منها (4.500) مبردة هواء للنازحين في مخيم الحاج علي و (2.594) مبردة هواء للنازحين في مخيمات الخازر بمحافظة نينوى الى جانب توزيع (292) مبردة هواء للنازحين في مخيم سورداش و(42) مبردة هواء للنازحين في مخيم برزنجة إضافة إلى (113) مبردة هواء للنازحين في مخيم تازه دي التابع لمحافظة السليمانية .

وأشار نوروز إلى أن هذه المساعدات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .

قسم الاعلام

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close