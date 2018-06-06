أردوغان: سندخل شنكال إذا تطلب الأمر

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن قوات بلاده ستدخل قضاء سنجار شمالي العراق «إذا تطلب الأمر» للقيام بما يلزم ضد حزب العمال الكوردستاني PKK.

جاء ذلك خلال كلمته أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية زونغولداغ شمالي تركيا، في إطار الحملة التي تسبق انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تشهدها البلاد 24 يونيو / حزيران الجاري.

واعتبر أردوغان، أن قوات بلاده «قصمت ظهر PKK» من خلال عمليات «ناجحة» خلال العامين الماضيين.

مشيراً إلى أن تركيا «بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة لتجفيف مستنقعات الإرهاب الأخرى بعد عفرين»، حسب تعبيره.

وهدد أردوغان بجعل PKK «يدفع ثمن كل قطرة دم أريقت من أبناء الشعب التركي».

وقال أردوغان، إن عدد عناصر PKK وYPG الذين تم «تحييدهم» مؤخراً في عملية عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، بلغ «4 آلاف و497»، وأن القوات التركية تمكنت من «تحييد» 446 من PKK داخل أراضي إقليم كوردستان، و443 آخرين في تركيا.