إحياء ثلاثة ليالي متواصلة لمجلس عزاء ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع) بمدينة كريستيان ستاد جنوب السويد

إعداد وتصوير / عمران الياسري

البرنامج الذي إعد له مسبقاً في رحاب شهر رمضان المبارك وتزامناً مع ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

أحيت جمعية الامام الهادي عليه السلام بمدينة كريستيان ستاد ثلاثة ليالي متواصلة 19-20-21 من شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ مجلسا عزائيا ولائيا والليلة الاخيرة التي وافقت يوم الثلاثاء 5/6/2018 مجلس وبرنامج خاص للنساء ايظاً .

الخطيب والضيف القادم من العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة ومدير إذاعة القران الكريم فيها السيد علاء الحسني اعتاد قبل بداية المجلس ان يتطرق ويشرح بعض المسائل الفقهية الخاصة بالمغتربين .

وفي الليلة الثانية حل الشيخ الاردني مروان خليفات مؤلف كتاب (وركبت السفينة ) الذي تخرج من جامعة اليرموك وحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية سنة 1995م وفي كلمة له خص بها القسم الاعلامي المرافق لسماحة السيد علاء الحسني تحدث عن الدور الكبير لشخصية الامام علي عليه السلام وقال عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لعلي: أنت منّي وأنا منك.

الليلة الثالثة ومسك الختام تحت عنوان قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) استهل الضيف القادم من العراق السيد الحسني حديثه بهذه الآية المباركة وركز على الدور الكبير على شريحة الشباب وما ينبغي للمراكز الاسلامية والخطباء على الاهتمام وطرق الحوار والمحاورة من اجل استقطابهم وزرع الروح الاسلامية والحقيقية التي تجعل منهم يحافظون على عقيدتهم ودينهم وانتمائهم وخاصة التحديات الكبيرة في المجتمعات الغير اسلامية .

ونظراً لامتداد ساعات الصوم في السويد لاكثر من 21 ساعة فجميع المجالس عقدت قبل الافطار وحين يحل موعد الافطار توجه الجميع لصلاة المغرب والعشاء بإمامة سماحة السيد علاء الحسني .

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