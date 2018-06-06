الاتحاد الوطني يصدر رداً على تصريحات التركي أوغلو

اصدر المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيرة، اليوم الثلاثاء، رداً على التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو، مطالبا تركيا بمراجعة سياستها من اجل المحافظة على السلام.

وجاء في بيان لبيرة، انه سمع بدهشة تصريحات من وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو والتي اتهم فيها الاتحاد الوطني الكوردستاني بمساعدة حزب العمال الكوردستاني.

وقال ان رد حزبه، هو انه منذ مفاوضات (البقاع) عام 1993 ووقف الاطلاق النار بين تركيا والعمال الكوردستاني من جانب واحد وبوساطة من الامين العام الراحل للاتحاد جلال طالباني الى الان لم تتغير سياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن هذه المسألة.

واضاف ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لايرغب باراقة قطرة دم واحدة (تحت اي مسمى) من كوردي او تركي، مطالبا بمراجعة دقيقة للموقف التركي من اجل المحافظة على السلام.