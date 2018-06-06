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البنتاغون ينفي ويؤكد القاعدة الامريكية الجديدة في العراق

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشؤون القيادة الوسطى إريك باهون أن القوات الأمريكية في العراق ليس لديها أي قاعدة عسكرية في مدينة سنجار شمال العراق.
وقال باهون ـ لقناة (الحرة) الامريكية “إن القوات الأمريكية قد تكون استحدثت موقعا مؤقتا بمشاركة القوات العراقية في نقطة معينة لمواجهة تهديد أمني، موضحا أن تحرك القوات الأمريكية داخل العراق يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية وبموافقتها”.
وكان قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري قد نفى تلك الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قاعد عسكرية أمريكية في سنجار.
يشار إلى أنه يوجد في العراق حاليا نحو 4 آلاف جندي أمريكي على الأقل منتشرين في قواعد عسكرية بأرجاء البلاد، يتولون تدريب الجيش العراقي.

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