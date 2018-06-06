الجبوري يصدر موقفاً من قرارات العبادي بشأن “تزوير الانتخابات”

أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بقرارات مجلس الوزراء حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية، داعياً نواب البرلمان الى حضور جلسة الاربعاء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ان “ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت ازمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متاهاتها ودهاليزها، لذا فان كل الاجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب انما تصب في مصلحة البلد وتحفظ امنه ومستقبل اجياله”.

وثمن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب “عاليا ويرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ٥ حزيران ٢٠١٨ والتي تضمنت عدة اجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية واعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد”.

وتابع البيان ان “هذه القرارت المهمة والتي تعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن ان تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن ان يسهم بالاسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع”، داعيا “اعضاء مجلس النواب الى حضور جلسة يوم غد الاربعاء من اجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية”.