الجفاف.. الماء “سلعة” تركية تروجها “السوشيال ميديا”.. والعراق واجه أزمات مماثلة!

رأى مستشار وزارة الموارد المائية محمد ضاري الشبلي، ان تناول مواقع التواصل الاجتماع “السلبي” لأزمة المياه والجفاف التي يعاني منها البلد حاليا، وكثرة التصريحات حولها، أدت الى تطير المواطن العادي، وإظهار الامر كأنه جديد على العراق، فيما كشف عن حقيقة الازمة وخلفياتها والحلول الممكنة بشأنها.

وقال الشبلي إن “مشكلة نقص المياه جدية، ولكنها ليست جديدة على العراق البلد الشاسع وشبه الصحرواي، حيث ان سجلنا التاريخي يتضمن حدوث مشاكل مماثلة في 1961 وفي ثلاثينات القرن الماضي، كما تعرض البلد الى ازمة جفاف في اعوام 1999_2000_2001، وصلت الى حالة طوارئ، لكننا تغلبنا عليها وتمكنا من معالجتها عبر إجراءات كثيرة، وساعدتنا حينها قوة الدولة المركزية في تنفيذ القرارات”، مبينا ان “هذه المشاكل متباينة بحسب السنوات التي تمر على البلاد ومنها الجافة وشبه الجافة والرطبة والمتوسطة”.

داعش.. بداية الازمة!

وأضاف، ان “هذه السنة تعتبر من السنوات الجافة، والسبب ان كميات الامطار والثلوج الساقطة في احواض نهري دجلة والفرات كانت قليلة، ولهذا فأن الإيرادات متدنية ويوجد نقص فيها، إضافة الى عدم وجود خزين مائي في السدود خاصة في السدود الرئيسة كسد الموصل وسد حديثة”، لافتا الى ان “الحرب ضد تنظيم داعش افقدتنا خزين مائي جيد كنا نمتلكه في سد الموصل وسد حديثة، حيث اضطررنا بعد سيطرة التنظيم على عدة سدود كسد الفلوجة، الى تفريغ كميات هائلة من خزين سد حديثة خوفا من سيطرة داعش عليه، الامر الذي يعني حدوث كارثة”.

وأوضح المستشار في وزارة الموارد المائية، ان “سد الموصل كان ولايزال يعاني من مشكلة احتمال انهياره، ولهذا فأن التخزين فيه محدود على الرغم من انه يتسع لحوالي 11 مليار متر مكعب، لكننا لانستطيع تخزين سوى كميات محدودة من المياه فيه، ونعبر الباقي”، مشيرا الى ان “مشكلة الجفاف، التي ستواجهنا في صيف العام الجاري ستكون في نهر الفرات أكبر منها في دجلة، لان الفرات مسيطر عليه من قبل دول الخارج بنسبة 100%، إضافة الى اضطراب أوضاع سوريا، وعدم امتلاكها السيطرة عليه”.

السوشيال ميديا.. اقتراحات غير مجدية

وأستدرك محمد ضاري الشبلي، ان “هذه المشاكل لاتهزنا، لكن السوشل ميديا، وكثرة التصريحات حتى من قبل الوزارات المختصة أدت الى تطير المواطن العادي”، مؤكدا “وزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات كثيرة لمواجهة هذه المشكلة، كنظام المناوبة وتقليص المساحات الزراعية وخاصة المحاصيل التي تتطلب مياه كثيرة كالرز، والتركيز على الاحتياجات الأساسية كمياه الشرب والبستنة، إضافة الى إجراءات أخرى”.

ودفعت هذه الازمة، عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الى اقتراح عدة حلول على وزارة الموارد المائية، لتجاوزها، كحفر ابار في منطقة دخول نهر دجلة للعراق للاستفادة من المياه الجوفية، ومن ثم تحويل قنوات من هذه الابار الى النهر، واخرون اقترحوا انشاء احواض مائية للاستفادة من السيول الإيرانية من الجنوب والشمال، لكن الشبلي يؤكد ان الاقتراح الاول غير مجدي، والثاني معمول به فعلا.

ويقول لـ(بغداد اليوم)، إن “الحل الذي يطرحه البعض كحفر ابار بمنطقة دخول دجلة للعراق على جانبيه للاستفادة من المياه الجوفية ومن ثم فتح قنوات منها الى النهر، غير منطقي لان كميات المياه هناك قليلة ولاتسد الحاجة، او النقص الذي تسببت به تركيا بعد قيامها بملء سد اليسو”.

وحول إمكانية الاستفادة من السيول الإيرانية، وشمال العراق لمواجهة ازمة الجفاف عبر انشاء احواض، بين مستشار وزارة الموارد المائية، ان “هناك احواض تصرف هذه المياه مباشرة الى نهر دجلة للاستفادة منها في تغذية الاهوار وزيادتها وتحسين بيئة النهر”، لافتا الى ان بعض “هذه المناطق لاتسمح بأنشاء احواض فيها بسبب التبخر الهائل الذي تصل نسبته الى حدود 3 امتار في السنة، كما تم انشاء عدد من السدود في المناطق التي يمكن انشاء سدود فيها كمناطق الطيب على الحدود العراقية الإيرانية، إضافة الى ان هذه السيول ليست دائمية الحدوث”.

تركيا تقتل التفاؤل!

وختم محمد ضاري الشبلي بالقول، إن “هناك مشكلة مع الدول المتشاطئة مع العراق كتركيا وايران، ويجب ان تحل”، مشددا على ان “تركيا بشكل رئيسي لايحق لها، بموجب الأعراف والقانون الدوليين، والاتفاقية العراقية التركية الموقعة في 1946 بناء أي منشأ مائي الا بموافقة الجانب العراقي”.

ورأى الشبلي، أن “العراق عليه استنفاذ الحلول الودية مع تركيا قبل اللجوء للمنظمات الدولية”، لكنه أكد أن “الأتراك يعتبرون الامر سلعة وليس حق بالقانون الدولي.. لذلك انا لست متفائلا”.