الحدود” من إخراج ايراني “علي عباسي” يحصد جائزة قسم “نظرة ما” في

مهرجان كان السينمائي

منصور جهانی / كان ـ حصد الفيلم السينمائي “الحدود” للمخرج الايراني “علي

عباسي” وإنتاج كل من الدانمارك والسويد جائزة أفضل فيلم في قسم “نظرة ما”

بالدورة الواحدة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا.

وكان قد تألق فيلم “الحدود” BORDER (GRÄNS) من إخراج الايراني “علي

عباسي” المقيم في السويد، وسيناريو “إيزابيلا آكلوف” Isabella Eklöf

والروائي السويدي “جان آجويد ليندكفيست” John Ajvide Lindqvist، ومن

إنتاج الدانمارك والسويد؛ في ثلاث عروض مختلفة في القسم التنافسي “نظرة

ما” Un Certain Regard خلال فعاليات الدورة الواحدة والسبعين من مهرجان

كان الفرنسي للأفلام، وحصل من قبل حكام هذا المهرجان الدولي البارز على

جائزة أفضل فيلم من إخراج ايراني.

فيلم “الحدود” هو ثاني فيلم طويل للمخرج الايراني “علي عباسي”، ويحكي قصة

كائنين غريبين مع مشاكل وجودية لديهما، فأحدهما يتجه نحو طريق الخير

والآخر منحاز للشر. كما حاز منذ عامين فيلم الرعب الدرامي “شيلي” لـ “علي

عباسي” على اهتمام النقاد في مهرجان “برلين” السينمائي الدولي.

وأما أعضاء لجنة التحكيم في القسم التنافسي “نظرة ما” للدورة الواحدة

والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي عبارة عن: “بنيسيو دل تورو”

Benicio del Toro ممثل أمريكي ـ رئيس هيئة الحكام، السيدة “آنه‌ماري

جاسير” Annemarie Jacir مخرجة فلسطينية، “كانتمير بالاغوف” Kantemir

Balagov مخرج روسي، السيدة “فيرجيني لدوين” Virginie Ledoyen ممثلة

فرنسية، “جولي هانت سينگر”Julie Huntsinger المديرة التنفيذية لمهرجان

“تلورايد” السينمائي الدولي من أمريكا.

في حين تم إهداء جائزة أفضل إخراج للمخرج الاوكراني “سيرغي لوزنيتسا”

Sergei Loznitsa عن فيلم “دانباس” DONBASS ومن إنتاج مشترك بين ألمانيا

وفرنسا وأوكرانيا وهولندا وبريطانيا، كما منحت جائزة أفضل سيناريو إلى

“مريم بنم بارك” Meryem BENM’BAREK عن فيلم “صوفيا” SOFIA الذي أنتجته كل

من فرنسا وبلجيكا وقطر، إضافة الى جائزة أفضل ممثل لـ “فيكتور بولستر”

Victor POLSTER عن تمثيله في فيلم “الفتاة” GIRL من إنتاج بلجيكا

وهولندا، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ فيلم “الموتى

والآخرون” The Dead and The Others من إخراج “جفائو سالافيزا”João

SALAVIZA و “رينيه نادر مسورا” Renée NADER MESSORA من إنتاج البرازيل

والبرتغال.

الدورة الواحدة والسبعون لمهرجان كان السينمائي الدولي أقيمت بحضور

مخرجين من مختلف أنحاء العالم من 8 إلى 19 أيار 2018 في مدينة كان

الفرنسية. وتنافس 21 فيلما على جائزة السعفة الذهبية في المسابقة

الرسمية، وفيلم الافتتاح كان “الجميع يعرف” Todos Lo Saben للمخرج

الإيراني “أصغر فرهادي” Asghar Farhadi، وتنافس 18 فيلما في القسم

التنافسي “نظرة ما” Un Certain Regard، كما تم عرض 7 أفلام في القسم غير

التنافسي، و8 أفلام في قسم “العرض الخاص”، و17 فيلما قصيرا في القسم

التنافسي “سينه فونداسيون” The Cinéfondation، 8 أفلام قصيرة في القسم

التنافسي الفيلم القصير، 19 فيلما في قسم “كلاسيكيات كان”، 12 فيلما في

قسم “السينما الساحلية” و5 أفلام في القسم التنافسي “السينما الوثائقية