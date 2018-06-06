“الحريري” يفوز بانتخابات الجالية اللبنانية في كوردستان

جرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عملية انتخاب رئيس لمكتب الجالية اللبنانية في كوردستان.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها بشكل رسمي وقانوني انتخاب الهيئة الادارية ورئيس المكتب الرسمي للجالية اللبنانية في عملية انتخابية مفتوحة، بحضور ممثلي محافظة اربيل ولجنة عربية ودولية وعدد من القضاة.

ويبلغ عدد اللبنانيين القاطنين في اقليم كوردستان اكثر من الف و800 شخصا كان لهم حق التصويت في الانتخابات، وتم انتخاب رئيس المكتب و12 شخصا اخر كاعضاء الهيئة الادارية للمكتب.

ووفقا للمعلومات فان الشخص الذي فاز باغلبية اصوات المشاركين كان “مصطفى محمد الحريري” رئيسا لمكتب الجالية اللبنانية في اقليم كوردستان.